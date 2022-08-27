«Чтобы не идти на войну в Украине». Находящиеся в Казахстане военные РФ отказываются возвращаться домой — разведка 27 августа, 14:55 Российские военные (Фото:Alexey Belyaev/Flickr)

Военный контингент РФ, размещенный в Казахстане, отказывается возвращаться в места постоянной дислокации. Они не хотят пополнить ряды оккупантов, которые воюют в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

Формальная причина отказа – отсутствие специального воздушного транспорта, который в полном составе задействованного в войне с Украиной.

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На самом деле военные не хотят пополнить состав оккупационного контингента. Впрочем, командование РФ не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, введенные туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти.

Это около тысячи военнослужащих с полным вооружением и техникой, которые дислоцируются вблизи критических объектов инфраструктуры — аэродромов, военных полигонов, нефтебаз, космодрома Байконур.

Россия практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой с территорий Таджикистана и Армении для участия в войне против Украины.

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