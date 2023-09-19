«РФ теряет и Баку, и Ереван». Можно ожидать не длительной, но очень кровопролитной Третьей карабахской войны — интервью NV 19 сентября, 18:49 NV Премиум Вид на село Тагавард в регионе Нагорный Карабах (Фото:REUTERS/Artem Mikryukov)

Конфликт может обратится в Третью карабахскую войну, которая будет не длительной, но очень кровопролитной, Маргарита Ахвледиани, главный редактор JamNews. В интервью Radio NV она рассказала все подробности обострения ситуации на Южном Кавказе.

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— Азербайджан предупредил местных жителей, чтобы они держались подальше от военных объектов. Чего можно ожидать от этой операции, какие прогнозы можно сделать по состоянию на сейчас?

— Мы чувствовали здесь уже подготовку, что эта операция произойдет, в последние, наверное, пару недель — происходили какие-то постоянные перестрелки, какие-то события; были раненые, убитые; были предупреждения, заявления.

[18 сентября] вечером было большое заявление и встреча помощника президента Азербайджана с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Баку, где было буквально сделано чуть ли не предупреждение о том, что будет проведена эта операция.

Это стало сегодня и сюрпризом, и очень тяжелым, ужасным событием. Но факт, что подготовка шла довольно долго. И довольно долго Баку предлагал армянской общине в Карабахе встретиться и провести какие-то переговоры, чтобы обсудить возможности их интеграции, как именно они будут жить в составе Азербайджана. По крайней мере, так это формулировалось со стороны Баку. И это категорически не принималось в самом Карабахе, в непризнанной НКР.

Наверное, уже несколько месяцев шла очень тяжелая тяжба вокруг дорог. В Карабах ведут две дороги: одна — со стороны Армении через Лачин, другая — с азербайджанской стороны через Акда. Азербайджанская сторона настаивала на том, что в начале откроется акданская дорога, а армянская община в Карабахе настаивала, что нет, откроется лачинская. И они сидели в очень тяжелом кризисе: не было продуктов, бензина — очень тяжелая ситуация. Но обе дороги оставались закрытыми из-за этого конфликта.

Дороги открылись буквально два дня назад, когда по обеим пошли трейлеры. И появилась какая-то надежда, что удастся избежать этого конфликта. Но не получилось. И сейчас, видимо, надо ожидать, что так просто не начал бы Азербайджан такую операцию. Цель, вероятно, прекратить вообще существование непризнанной НКР и этого режима на этой территории. Другой причины я не вижу.

— Называли это возможной Третьей карабахской войной. Видите ли возможность такого развития? Это означает, что Армения начинает отвечать, снова становится частью этого конфликта? Какую реакцию со стороны Армении можно ожидать?