07 июня 2018, четверг

Наезд на пешеходов в центре Стокгольма: террориста приговорили к пожизненному заключению

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В результате теракта в Стокгольме погибли четыре человека

В результате теракта в Стокгольме погибли четыре человека

Суд приговорил к пожизненному заключению гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, который совершил наезд на пешеходов в центре Стокгольма год назад.

Как сообщает The Local, его признали виновным в терроризме, а также в 119 покушениях на убийство и 24 случаях угроз жизни другим людям.

В суде Акилов не выразил раскаяния и сожаления за свои действия.

Пострадавшие и семьи погибших получат компенсацию.

Напомним, что 7 апреля 2017 года в центральной части Стокгольма в толпу въехал грузовой автомобиль. Машина врезалась в витрину универмага. Погибли 4 человека. Ранения получили 15.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил, что наезд грузовика на толпу людей в Стокгольме является террористической атакой.

Акилов был сторонником террористической группировки Исламское государство. У него также были проблемы с Миграционной службой Швеции.

 

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