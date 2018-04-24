Наезд на пешеходов в Торонто: водителю предъявили обвинения в убийстве десяти человек

Подсудимого обвинили в 13 случаях покушения на убийство и десяти убийствах

Водителю фургона 25-летнему Алеку Минасяну, въехавшему в толпу пешеходов в Торонто, предъявили официальные обвинения в умышленном убийстве десяти человек и 13 случаях покушения на убийство.

Как сообщает CBC News, Минасяну зачитали обвинительный акт в суде во вторник утром, 24 апреля.

Напомним, что 23 апреля в крупнейшем городе Канады Торонто на перекрестке улиц Йонге и Финч Авеню белый фургон совершил наезд на толпу пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. Вскоре полиция задержала водителя. Подозреваемым оказался 25-летний Алек Минасян (Alek Minassian), студент колледжа Сенека.

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В результате трагедии погибли десять человек, пострадали еще 15, из которых пять человек находятся в критическом состоянии, еще двое в тяжелом.