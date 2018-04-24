Наезд на пешеходов в Торонто: водитель оставил "загадочное" сообщение за минуту до трагедии

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Мотивы водителя до сих пор неизвестны

Мотивы водителя до сих пор неизвестны

Подозреваемый в смертельном наезде на пешеходов в Торонто оставил на своей странице в Facebook "зашифрованное сообщение" за минуту до трагедии.

Об этом сообщили в городской полиции, передает Reuters.

Мотивы водителя арендованного фургона – 25-летнего студента колледжа Алека Минасяна – до сих пор неизвестны.

Однако полиция полагает, что ключом к мотиву преступления может быть сообщенние, оставленное на Facebook, в котором он сослался на "incel rebellion", сокращение от "involuntary celibacy" (невольное воздержание).

Напомним, что Алеку Минасяну предъявили официальные обвинения в умышленном убийстве десяти человек и 13 случаях покушения на убийство.

23 апреля в крупнейшем городе Канады Торонто на перекрестке улиц Йонге и Финч Авеню белый фургон совершил наезд на толпу пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. Вскоре полиция задержала водителя. 

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