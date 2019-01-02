Наезд машины на мигрантов в Германии: в результате инцидента пострадали восемь человек - видео Сегодня, 12:01 218 Цей матеріал також доступний українською За рулем автомобиля находился 50-летний немец Скриншот с видео Aysha Al Ahmad/YouTube

В результате умышленного наезда автомобиля на толпу мигрантов в немецком городе Ботроп в новогоднюю ночь пострадали восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Об этом сообщает местный портал NTV.

Как отмечается, всего 50-летний уроженец Эссена совершил четыре наезда, два из которых удались, а еще в двух случаях люди успели разбежаться.

Семеро из пострадавших являются выходцами из Афганистана и Сирии, еще один - гражданин Германии турецкого происхождения.

Ранее сообщалось, что в результате наезда автомобиля в Германии пострадали четыре человека.