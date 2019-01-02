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Наезд машины на мигрантов в Германии: в результате инцидента пострадали восемь человек - видео

Сегодня, 12:01
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За рулем автомобиля находился 50-летний немец

Скриншот с видео Aysha Al Ahmad/YouTube

В результате умышленного наезда автомобиля на толпу мигрантов в немецком городе Ботроп в новогоднюю ночь пострадали восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Об этом сообщает местный портал NTV.

Как отмечается, всего 50-летний уроженец Эссена совершил четыре наезда, два из которых удались, а еще в двух случаях люди успели разбежаться.

Семеро из пострадавших являются выходцами из Афганистана и Сирии, еще один - гражданин Германии турецкого происхождения.

Ранее сообщалось, что в результате наезда автомобиля в Германии пострадали четыре человека.

Теги:   Наезд Мигранты Германия ДТП

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