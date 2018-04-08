Наезд грузовика на пешеходов в Мюнстере: в доме водителя нашли оружие

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У мужчины был автомат Калашникова

У мужчины был автомат Калашникова

Во время обыска в квартире у мужчины, который 7 апреля на грузовике въехал в группу людей в немецком городе Мюнстер, был найден автомат Калашникова.

Об этом сообщает Bild, ссылаясь на свои источники в полиции.

По информации издания, оружие было в нерабочем состоянии.

Напомним, в субботу, 7 апреля, в немецком городе Мюнстер в толпу людей врезался грузовик. За рулем грузовика находился 48-летний немец, страдающий психическими заболеваниями.

В результате наезда около 20 человек получили ранения, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии. По обновленным данным, погибли трое человек, включая водителя грузовика.

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