Последствия до пыток и убийства. Что происходит с российскими наемниками, которые хотят покинуть линию фронта — главред The Insider 16 августа, 11:35 Женщина проходит мимо российских наемников в Донецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов в интервью Радио НВ рассказал, что происходит с российскими наемниками, желающими покинуть линию фронта в Украине.



Доброхотов рассказал Радио НВ, что журналисты The Insider побеседовали с наемниками-«вагнеровцами» и «с другими разными людьми, которых пытались затянуть на эту войну», и, по его словам, у них нет желания ехать в Украину.

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«Даже не потому, что многие считают эту войну несправедливой, хотя это тоже важный фактор. Но еще потому, что одно дело где-то в Сирии или Африке что-то там охранять, а другое, когда вас реально как пушечное мясо бросают и шанс выйти оттуда живым не очень велик», — пояснил он.

Главный редактор The Insider добавил, что сейчас появляется все больше историй о том, что наемники не получают денег и премий за пленных.

«А тех, кто видит, что происходит, хочет покинуть линию фронта, сразу считают дезертирами и [последствия] могут быть вплоть до пыток, убийства и т.д. Это билет в один конец, поэтому среди наемников желающих нет особо», — сказал Доброхотов.

В конце июля СМИ сообщали, что по меньшей мере 1793 солдата РФ из 22 регионов России отказались участвовать в боевых действиях.

А в начале августа российский солдат, отказавшийся воевать против Украины, рассказал, как его пытали другие военные РФ, заставляя вернуться на фронт.

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