Последствия до пыток и убийства. Что происходит с российскими наемниками, которые хотят покинуть линию фронта — главред The Insider

16 августа, 11:35
Женщина проходит мимо российских наемников в Донецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Женщина проходит мимо российских наемников в Донецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов в интервью Радио НВ рассказал, что происходит с российскими наемниками, желающими покинуть линию фронта в Украине.

Доброхотов рассказал Радио НВ, что журналисты The Insider побеседовали с наемниками-«вагнеровцами» и «с другими разными людьми, которых пытались затянуть на эту войну», и, по его словам, у них нет желания ехать в Украину.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=PNmjV8IcCBc&t=1s

«Даже не потому, что многие считают эту войну несправедливой, хотя это тоже важный фактор. Но еще потому, что одно дело где-то в Сирии или Африке что-то там охранять, а другое, когда вас реально как пушечное мясо бросают и шанс выйти оттуда живым не очень велик», — пояснил он.

Читайте также:

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Российских контрактников, которые больше не хотят воевать, держат под стражей в Луганской области — СМИ

Главный редактор The Insider добавил, что сейчас появляется все больше историй о том, что наемники не получают денег и премий за пленных.

«А тех, кто видит, что происходит, хочет покинуть линию фронта, сразу считают дезертирами и [последствия] могут быть вплоть до пыток, убийства и т.д. Это билет в один конец, поэтому среди наемников желающих нет особо», — сказал Доброхотов.

В конце июля СМИ сообщали, что по меньшей мере 1793 солдата РФ из 22 регионов России отказались участвовать в боевых действиях.

А в начале августа российский солдат, отказавшийся воевать против Украины, рассказал, как его пытали другие военные РФ, заставляя вернуться на фронт.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Наемники Российские наемники Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
На стадии истощения. К чему идет и чем может закончиться война в Украине

Война, которую мы сейчас наблюдаем, когда оборона доминирует, а территории переходят из рук в руки, — это война на истощение. К чему она может привести?

16 августа, 10:17
Мнения
Дариус Фору: «Определите свои сильные стороны и сосредоточьтесь на их развитии» (Фото:Wavebreakmedia/Depositphotos)
Пять шагов к тому, чтобы стать миллионером
Дариус Фору
Многие семейные проблемы не являются основанием для развода (Фото:engin akyurt/Unsplash)
Любовь победит /
Семь причин, из-за которых ваш брак «трещит по швам». И вот как все исправить
15 августа, 21:00
Счастье
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X