Наемники из Чехии воюют на Донбассе и в Сирии - СМИ

В Чехии предъявлены обвинения по меньшей мере одному гражданину в участии в войне на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований, сообщает чешское издание Respekt со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, чешские власти расследует дела десяти наемников. Двое из чехов погибли в боях на Донбассе. Также известно о еще как минимум двух чешских наемниках в Сирии.

Отмечается, что полиция и спецслужбы считают, что наемники представляют значительный риск для безопасности страны. Они опасаться радикализации настроений граждан, которые получили боевой опыт в войне за чужое государство.

Напомним, что чешские суды впервые начали рассмотрение дела по обвинению в адрес чешского гражданина в участии в боях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.