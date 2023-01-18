Раненные в Украине «вагнеровцы» лечится в клинике, связанной с дочкой Путина — СМИ

18 января, 20:10
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Евгений Пригожин (справа) и раненный наемник ЧВК Вагнера (Фото:Скриншот видео Кепка Пригожина / Telegram)

Евгений Пригожин (справа) и раненный наемник ЧВК Вагнера (Фото:Скриншот видео Кепка Пригожина / Telegram)

Наемники ЧВК Вагнера, раненые на войне против Украины, лечатся в клинике Мой медицинский центр в Санкт-Петербурге. Она связана с другом Путина миллиардером Юрием Ковальчуком и дочерью диктатора Марией Воронцовой, сообщает Радио Свобода.

18 января в Telegram-канале Кепка Пригожина было опубликовано видео, в котором показано, как основатель военной компании Евгений Пригожин «посещает бойцов с тяжелыми ранениями, проходящими реабилитацию в одной из клиник Петербурга». На видеокадрах показано, как Пригожин общается с мужчиной, восстанавливающимся после ранения с помощью экзоскелета.

Видео дня

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Журналисты обратили внимание, что кадры встречи Пригожина с этим наемником сняты в бывшей клинике СОГАЗ на улице Малая Конюшенная. Ранее клиника называлась СОГАЗ медицина, но провела ребрендинг. Фотография комнаты, где Пригожин запечатлен на видео, размещена на первом месте в фотогалерее на сайте Клиники реабилитации ММЦ.

О том, что воевавшие в Сирии и Украине «вагнеровцы» лечатся в этой клинике журналисты выяснили еще в 2021 году. Тогда журналисты установили, что клиника также обслуживала ближайших друзей российского диктатора Владимира Путина, руководителей Федеральной службы охраны, представителя Совета федерации Валентину Матвиенко и других представителей российской властной верхушки.

https://www.youtube.com/watch?v=i3_JX546Jio
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Санкт-Петербург Российская агрессия Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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