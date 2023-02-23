Дешевая приманка для оккупантов. В Чехии производят надувные HIMARS, которые становятся обманными целями для РФ — видео 23 февраля, 10:03 Надувные HIMARS помогают вводить в заблуждение российских оккупантов (Фото:Кадр видео Elza Cox)

В Чехии производят надувные макеты РСЗО HIMARS и M270 MLRS, которые помогают ВСУ обманывать российских оккупантов.



Сюжет о производстве дешевых приманок для российских ракет показали на чешском телевидении.

На ролике видны муляжи систем M270/M142 MLRS. На кадрах нет надувных HIMARS, однако в сюжете идет речь и о них.

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Муляжи производит компания из города Дечин. В месяц могут производить до 35 таких приманок



Представитель компании не сообщил, сколько таких ложных целей сейчас может находиться в Украине.

Надувные РСЗО вводят российских агрессоров в заблуждение и служат дешевой целью для российских ракет, которые стоят тысячи долларов.

