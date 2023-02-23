Дешевая приманка для оккупантов. В Чехии производят надувные HIMARS, которые становятся обманными целями для РФ — видео
Надувные HIMARS помогают вводить в заблуждение российских оккупантов (Фото:Кадр видео Elza Cox)
В Чехии производят надувные макеты РСЗО HIMARS и M270 MLRS, которые помогают ВСУ обманывать российских оккупантов.
Сюжет о производстве дешевых приманок для российских ракет показали на чешском телевидении.
На ролике видны муляжи систем M270/M142 MLRS. На кадрах нет надувных HIMARS, однако в сюжете идет речь и о них.
Муляжи производит компания из города Дечин. В месяц могут производить до 35 таких приманок
Представитель компании не сообщил, сколько таких ложных целей сейчас может находиться в Украине.
Надувные РСЗО вводят российских агрессоров в заблуждение и служат дешевой целью для российских ракет, которые стоят тысячи долларов.