В Варшаве неизвестные написали «Слава УПА» на памятниках, посольство Украины отреагировало

В Варшаве на памятниках красной краской написали Слава УПА (Фото: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce)

В Варшаве неизвестные написали красной краской на двух памятниках лозунг «Слава УПА» . Посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент, осудив подобные действия и назвав их провокацией.

Об этом 14 ноября сообщает украинская служба Polskie Radio.

Надписи были обнаружены на памятнике солдату 1-й армии Войска Польского, расположенном на площади Политических заключенных сталинизма, а также на памятнике Героям Варшавского гетто возле Музея истории польских евреев POLIN.

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В Главном управлении полиции Варшавы подтвердили, что получили два сообщения об осквернении мемориалов. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия.

Посольство Украины в Польше в своем заявлении осудило инцидент, подчеркнув недопустимость вандализма и надругательства над памятниками.

«По нашему убеждению, этот противоправный акт является проявлением гибридной войны, которую Россия пытается всеми способами вести в странах Европы, прежде всего в Польше», — говорится в публикации.

По словам дипломатов, ее цель — посеять вражду между украинцами и поляками, подорвать взаимное доверие и ослабить поддержку Украины.

Polskie Radio сообщает, что подобные случаи вандализма были зафиксированы на 11 памятниках в четырех городах Польши. По информации местных СМИ, в Telegram предлагали вознаграждение в размере 500 долларов за нанесение таких надписей на мемориалы.

В рамках расследования этого дела правоохранители задержали 17-летнего гражданина Украины. Ему предъявили обвинения в уничтожении памятников и «пропаганде тоталитарного строя». В настоящее время подросток находится под надзором полиции.