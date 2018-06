Надпись на куртке Мелании Трамп спровоцировала скандал в США

Первая леди США Мелания Трамп посетила центры временного содержания детей нелегальных иммигрантов в Техасе.

Однако внимание общественности было приковано к куртке, которую надела первая леди во время визита. На задней стороне куртки большими буквами было написано "Мне правда все равно, а вам?" (I really do not care do u?).

Как пишет CNN, Мелания Трамп для поездки в Техас выбрала куртку Zara, стоимостью 39 доларов.

По информации телеканала, Трамп была одета в куртку, когда отправлялась на самолете на границу с Мексикой. На встрече с детьми мигрантов она была без нее. Первая леди США вновь надела куртку, когда возвращалась назад.

Куртка вызвала бурную реакцию в соцсетях и СМИ.

Let's get one thing straight: Melania Trump did not accidentally wear a $30 jacket she just happened to have around with all her other very expensive designer clothes on this trip.



This was intentional. — Denizcan Grimes (@MrFilmkritik) 21 июня 2018 г.

"Надо понимать: Мелания Трамп не просто так надела в эту поездку 30-долларовую куртку, которая совершенно случайно оказалась в ее гардеробе, полном дорогой дизайнерской одежды. Это было сделано намеренно".

Melania wearing an 'I don't care' jacket to the border has got to be the world's most tone deaf move since Marie Antoinette. — Robb Royer (@TXFartingsworth) 21 июня 2018 г.

"Мелания, которая отправилась на границу в куртке с надписью "Мне все равно", - это, пожалуй, наиболее оторванный от реальности поступок со времен Марии-Антуанетты".

if melania had worn that jacket on almost any other day, the photo would have like 80,000 manual retweets of people just saying "same" — Sam Baker (@sam_baker) 21 июня 2018 г.

"Если бы Мелания надела эту куртку практически в любой другой день, фотографию бы ретвитнули не менее 80 тысяч человек, простая добавляя "Мне тоже"

Пресс-секретарь Мелании Трамп Стефани Гришэм позже заявила журналистам, что в куртке нет скрытого послания.

"Сегодняшняя встреча с детьми в Техасе была очень продуктивной. Если бы СМИ тратили больше времени и усилий, рассказывая о том, что она делает, и о ее попытках помочь детям, а не на обсуждение ее одежды, то мы бы достигли гораздо большего для этих детей", - написала Гришэм у себя в Twitter, добавив к своему сообщению два хэштега: #ЕйНеВсеРавно и #ЭтоПростоКуртка.

Today’s visit w the children in Texas impacted @flotus greatly. If media would spend their time & energy on her actions & efforts to help kids - rather than speculate & focus on her wardrobe - we could get so much accomplished on behalf of children. #SheCares #ItsJustAJacket — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) 21 июня 2018 г.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал реакцию на куртку своей жены.

У себя в Twitter он написал, что послание на куртке "касается СМИ, которые публикуют фейковые новости".

"Надпись "Мне абсолютно все равно. А вам?" на спине куртки Мелании относится к фейковым новостям. Мелания знает, насколько они лживые, и ее это действительно больше не волнует", - заявил Трамп.