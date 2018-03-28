Надежный щит: Польша заключила крупнейшую сделку по закупке ракетных систем Patriot у США

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Приобретение комплексов Patriot - это огромный шаг вперед в модернизации армии Польши
Фото: ARTS_fox1fire/Flickr

Приобретение комплексов Patriot - это огромный шаг вперед в модернизации армии Польши

В среду, 28 марта, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение на закупку у США систем противовоздушной обороны Patriot стоимостью $4,75 млрд.

Как сообщает Польское радио, первые зенитно-ракетные комплексы прибудут в Польшу в 2022 году. Большая часть установок поступит на вооружение польской армии в течение следующих двух лет.

По словам Блащака, договор является крупнейшим вооруженным контрактом в истории польской армии. "Это контракт, благодаря которому Польша получит также новейшие технологии на основании подписанной офсетной сделки, а также на основании полонизации элементов этой системы польские компании смогут производить элементы пусковых установок, транспорт для перевозки и системы связи", - отметил министр.

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Президент Польши Дуда подчеркнул, что установки Patriot с другими системами польской обороны образуют "защитный щит против любой атаки с воздуха".

"Это очень большие средства, но мы все очень хорошо знаем, также благодаря нашему историческому опыту, что безопасность не имеет цены", - сказал Дуда, добавив, что это огромный шаг вперед в модернизации польской армии.

Американское вооружение станет основой программы воздушной обороны средней дальности Висла.

Напомним, что в 2017 году Польша подписала с США меморандум о закупке ракетных систем Patriot.

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