Надежда на мир: конфликтный мусульманский регион Филиппин проголосовал за автономию Сегодня, 09:36 310 Цей матеріал також доступний українською EPA Референдум стал частью процесса мирного урегулирования между властью Филиппин и мусульманскими сепаратистами EPA

План создать самоуправляемый регион в преимущественно мусульманской части филиппинского острова Минданао поддержали на референдуме.

Об этом сообщает Reuters.

Создание автономного района поддержали 85% избирателей, заявили в избирательной комиссии вечером в пятницу, 25 января.

Референдум стал частью непростого процесса мирного урегулирования между властью Филиппин и мусульманскими сепаратистами. Продолжающийся десятилетиями конфликт сделал Минданао одним из беднейших регионов Азии.

Нестабильность и высокий уровень безработицы и неграмотности среди молодежи делают мусульманскую часть Минданао благоприятной средой для преступности и исламистов, которые заявляли о бездействии правительства в мирном процессе.

Новый регион будет называться Бангсаморо - «нация Моро» - и иметь больше возможностей для инвестирования средств в инфраструктуру, образование, медицину и социальную защиту. В его подчинении будут безопасность, оборона, монетарная политика и международные отношения.

Вновь созданное автономное образование будет насчитывать около 5 млн жителей.

6 февраля состоится еще один референдум, на котором другие регионы смогут выразить свое желание присоединиться к автономии.