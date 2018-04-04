Надеюсь, завтра в деле Скрипаля будет поставлена точка - Путин

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Путин прокомментировал отравление Сергея Скрипаля

Путин прокомментировал отравление Сергея Скрипаля

Президент России Владимир Путин заявил, что дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля будет обсуждаться на сессии исполкома Международной организации по запрещению химического оружия.

Путин отметил, что сессия пройдет 4 апреля и выразил надежду, что в деле Скрипаля "будет поставлена окончательная точка", передает ТАСС.

"Надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло", - заявил Путин.

Ранее эксперты Министерства обороны Великобритании не смогли доказать, что отравляющее вещество, задействованное при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, было сделано в России.

Руководство Великобритании потребовало от Москвы объяснений происхождение вещества по делу отравления Скрипаля, но получило отказ. В результате Великобритания выслала 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще 29 стран и НАТО выслали 152 представителя РФ. Среди них и Украина (13).

 

 

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