Над США снова сбили неопознанный объект
Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)
Американские военные сбили еще один объект над озером Гурон в воскресенье, 12 февраля. Сбивание неопознанного объекта было «по указанию» президента Джо Байдена.
Об этом сообщает CNN.
Это третий день подряд, когда неопознанный объект был сбит над воздушным пространством Северной Америки. В субботу над севером Канады был сбит неизвестный объект. В пятницу в воздушном пространстве Аляски американский F-22 сбил неопознанный объект.
А в минувшие выходные у побережья Южной Каролины F-22 сбили, вероятно, китайский аэростат для наблюдения.
Представитель от Демократической партии Элисса Слоткин от штата Мичиган заявила в воскресенье, что операция по сбитию объекта над озером Гурон была проведена пилотами ВВС США и Национальной гвардии.