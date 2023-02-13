Над США снова сбили неопознанный объект 13 февраля, 00:35 Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Американские военные сбили еще один объект над озером Гурон в воскресенье, 12 февраля. Сбивание неопознанного объекта было «по указанию» президента Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN.

Это третий день подряд, когда неопознанный объект был сбит над воздушным пространством Северной Америки. В субботу над севером Канады был сбит неизвестный объект. В пятницу в воздушном пространстве Аляски американский F-22 сбил неопознанный объект.

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А в минувшие выходные у побережья Южной Каролины F-22 сбили, вероятно, китайский аэростат для наблюдения.

Представитель от Демократической партии Элисса Слоткин от штата Мичиган заявила в воскресенье, что операция по сбитию объекта над озером Гурон была проведена пилотами ВВС США и Национальной гвардии.