Словацкие истребители перехватили самолет, летевший из Милана в Харьков: пассажиры ни о чем не догадались Сегодня, 20:12 1039 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Цепилов/NewsRoom Пассажиры наблюдали истребители, но не подозревали о перехвате Дмитрий Цепилов/NewsRoom

Над территорией Словакии два истребителя перехватили самолет авиакомпании Ernest Airlines, который летел из Милана в Харьков.

Как сообщает издание АirLive, инцидент произошел в воскресенье вечером, 23 июня.

Два истребителя МиГ-29 поднялись с авиабазы Слиач для перехвата Airbus 320 рейса EG547, поскольку экипаж воздушного судна не ответил Центру управления воздушным движением. Airbus 320 продолжил свой полет после того, как связь была восстановлена.

Пассажир рейса EG547 Дмитрий Цепилов рассказал в комментарии NewsRoom, что никто из пассажиров не подозревал о перехвате. Они видели один из истребителей сопровождения, но значения этому не придали.

«Примерно минут десять он следовал параллельно с нами, крылом к крылу. Я не эксперт в военно-воздушных процессах, потому подумал, что это какая-то программа по защите пассажирских рейсов. Чтобы не произошло, как с МН17», — рассказал харьковчанин.

«Это был обычный полет, ничего подозрительного, бортпроводники в этот момент предлагали напитки пассажирам. О том, что пропала связь, я узнал из вашей новости», — добавил он.

Другой пассажир Глеб Тимошенко опубликовал видео сопровождения.