Над Сингапуром ограничат полеты на время встречи Трампа и Ким Чен Ына

Воздушные судна, которые прибывают в Сингапур, столкнутся с некоторыми ограничениями

Воздушное пространство над Сингапуром будет ограничено на время саммита с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Международной организации гражданской авиации и Федерального авиационного управления США.

Отмечается, что воздушное пространство над страной будет закрываться на некоторое время 11, 12 и 13 июня.

Кроме того, все воздушные судна, которые прибывают в Сингапур, должны будут снизить скорость, а также самолеты столкнутся с некоторыми ограничениями на взлетно-посадочной полосе "исходя из национальной безопасности".

В сообщении на сайте ИКАО говорится, что пилоты должны держаться подальше от авиабазы Пайя Лебар, военного объекта на востоке острова, который в ходе прошлых визитов использовался президентами США.

В сообщении говорится, что воздушные суда, которые нарушат ограничения, могут быть перехвачены.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре выделили специальную зону, которая будет отгорожена с 10 по 14 июня для запланированного саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.