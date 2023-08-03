В России заявили, что над Калужской областью ночью сбили шесть БПЛА 3 августа, 10:14 Один из атаковавших РФ дронов (Фото:https://t.me/breakingmash)

В ночь на четверг, 3 августа, над Калужской областью сбили шесть БПЛА, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram.

По его словам, ночью ПВО на юго-западе региона сбито шесть БПЛА.

Российский губернатор утверждает, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

В ночь на вторник, 1 августа, столицу РФ снова атаковали неизвестные БПЛА. Один из дронов попал в небоскреб Москва-сити, который был атакован два дня назад.

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В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники.

Разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу. В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».