В России заявили, что над Калужской областью ночью сбили шесть БПЛА
Один из атаковавших РФ дронов (Фото:https://t.me/breakingmash)
В ночь на четверг, 3 августа, над Калужской областью сбили шесть БПЛА, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram.
По его словам, ночью ПВО на юго-западе региона сбито шесть БПЛА.
Российский губернатор утверждает, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
В ночь на вторник, 1 августа, столицу РФ снова атаковали неизвестные БПЛА. Один из дронов попал в небоскреб Москва-сити, который был атакован два дня назад.
В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники.
Разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.
Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу. В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».