В Брянской области РФ разбился истребитель Су-34 — видео 13 мая, 14:15 Истребитель Су-34, разбившийся в Брянской области (Фото:Скриншот с видео)

В селе Истровка Брянской области России после падения вертолета разбился истребитель Су-34.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.



«Су-34 упал неподалеку от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», — говорится в сообщении.

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Обстоятельства падения истребителя выясняются.

Российский телеграмм-канал BAZA сообщил, что в Брянской области разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к падению вертолета Ми-8 и истребителя Су-34. В регионе введен план «перехват».

По версии следствия вертолет и самолет могли быть сбиты с территории России.



В субботу, 13 мая, в Брянской области РФ также вспыхнул и разбился вертолет.

Российский Telegram-канал BAZA сообщил, что вертолет упал в частный сектор, пострадала 51-летняя женщина, получившая ожоги. Она шла по улице и в нее попали части вертолета.

Впоследствии российское пропагандистское издание TACC уточнило, что в результате падения вертолета Ми-8 погибли два человека.