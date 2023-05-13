В Брянской области РФ разбился истребитель Су-34 — видео
Истребитель Су-34, разбившийся в Брянской области (Фото:Скриншот с видео)
В селе Истровка Брянской области России после падения вертолета разбился истребитель Су-34.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.
«Су-34 упал неподалеку от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», — говорится в сообщении.
Обстоятельства падения истребителя выясняются.
Российский телеграмм-канал BAZA сообщил, что в Брянской области разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к падению вертолета Ми-8 и истребителя Су-34. В регионе введен план «перехват».
По версии следствия вертолет и самолет могли быть сбиты с территории России.
В субботу, 13 мая, в Брянской области РФ также вспыхнул и разбился вертолет.
Российский Telegram-канал BAZA сообщил, что вертолет упал в частный сектор, пострадала 51-летняя женщина, получившая ожоги. Она шла по улице и в нее попали части вертолета.
Впоследствии российское пропагандистское издание TACC уточнило, что в результате падения вертолета Ми-8 погибли два человека.