Над Белгородским районом РФ сработала ПВО 1 июня, 03:35 20 апреля, в российском Белгороде прогремел мощный взрыв (архивное фото) (Фото:Mayor of Belgorod City Valentin Demidov via Telegram/Handout via REUTERS)

Ночью 1 июня над Белгородским районом РФ сработала ПВО. Перед этим губернатор заявлял об обстреле Шебекино.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — пишет губернатор Гладков.

Перед этим он сообщал, что якобы ВСУ обстреливали около часа Шебекино.

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По предварительным данным, было двое пострадавших. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести.