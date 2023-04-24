РосСМИ сообщили, что небо над аэропортом Внуково закрывали из-за беспилотника 24 апреля, 22:14 В России также заявили о падении двух беспилотников под Москвой (Фото:t.me/bazabazon)

Кремлевские пропагандисты в понедельник, 24 апреля, сообщили о закрытии воздушной зоны над аэропортом в подмосковном Внуково.

Пропагандисты ТАСС и РИА Новости утверждали, что небо над аэропортом закрыли из-за сообщения о беспилотнике. Позже в пресс-службе аэропорта Внуково опровергли закрытие воздушного пространства и заявили, что он «работает в штатном режиме». Данные на сайте FlightRadar показывали, что самолетов над аэропортом в это время не было.



Видео дня

Телеканал Baza 24 апреля сообщил, что в Подмосковье упал двухметровый беспилотник с двумя парашютами. По данным канала, это произошло на частном участке в Павлово-Посадском городском округе. Baza со ссылкой на очевидцев утверждает, что дрон несколько минут кружил над участком, затем «в нем что-то хлопнуло» и он спустился вниз на парашютах.



24 апреля в лесном массиве рядом с подмосковным Ногинском (рядом с Павловским Посадом) нашли беспилотник с 17 кг взрывчатки.