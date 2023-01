Теперь они по-другому запоют. Национальные гимны отстали от времени. Пора их обновить — The Economist 9 января, 21:36 Эксклюзив NV Во время похорон королевы Елизаветы слова британского гимна пришлось отредактировать (Фото:REUTERS)

Британская корреспондентка The Economist отмечает, что гимны многих государств, написанные в предыдущих веках, стоило бы отредактировать с учетом современных реалий.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Із гімнами можуть траплятися каверзи. Похорон Єлизавети ІІ проходив із військовою чіткістю у кожному аспекті за винятком одного — співання гімну. Нація, що шанобливо виспівувала одні й ті самі слова протягом 70 років, тепер завагалася. God save our gracious queen (Боже, милостиву королеву бережи) звучали недоречно: очевидно, що просити про це було дещо запізно. Проте God save our gracious king (Боже, милостивого короля бережи) теж здавалося не до діла: зрештою, вона все ще лежала тут. Зібрання у Вестмінстерському абатстві знайшло компроміс. Long live our noble keen (Хай лине наша туга за небіжчицею), — прогули вони, — God save the quing (Боже, бережи монархів).

У британському гімні є й інші гострі кути. У повному тексті у другій строфі Бога закликають «розігнати його [короля] ворогів» і відвернути здійснення їхніх «планів підлих і злих». Коли гімн уперше було виконано в 1745 році, його посил так чудово відповідав тодішнім настроям, що його вітали, як зазначила газета Daily Advertiser, «численними вигуками «Ура!», проханням виконати на біс та «всезагальними оплесками». Однак у більш чутливій атмо­сфері 2022 року і перед міжнародною аудиторією такі вірші здалися менш чудовими. Тож цю строфу мудро виключили.