«Будут толкать Россию к распаду». Маленькие армии внутри РФ готовятся защищать независимость местных элит от Москвы — Огрызко 19 февраля, 10:42 Эксклюзив NV Владимир Огрызко (Фото:НВ)

Дипломат Владимир Огрызко в эфире Radio NV рассказал о роли небольших военизированных структур, формируемых в Российской Федерации.

«Есть некоторые интересные моменты, когда под видом формирования каких-то вроде бы военизированных структур, которые должны лишь помогать российской армии побеждать в Украине, на самом деле формируются национальные пока квазиармии. И в какой-то момент, когда время Ч придет, тогда эти маленькие квазиармии будут защищать уже совсем не квазиправительства, которые возникнут, как грибы после дождя», — считает Огрызко.

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Также дипломат предполагает и несколько иной вариант:

«Если пойдет речь не о национальных образованиях, а о территориях, то эти квазиармии будут защищать территорию, где местная элита скажет „я не хочу быть больше зависимой от Москвы, хочу работать на себя и зарабатывать, жить нормально“».

Огрызко уверен, что уже сейчас процессы формирования таких сил идут, а после победы Украины в войне эти армии будут толкать Россию к распаду.