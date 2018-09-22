Началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс США

В Соединенных Штатах, а именно в Миннесоте и Южной Дакоте, в пятницу началось досрочное голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Сами выборы состоятся 6 ноября.

Об этом сообщает DW.

В ближайшие шесть суток избирательные участки откроются еще в четырех штатах, в том числе Миссури и Нью-Джерси.

На промежуточных выборах в Конгресс выбирают всех 435 депутатов Палаты представителей - нижней палаты Конгресса США, а также 35 из 100 членов Сената. Кроме того, выбирают 36 губернаторов, а также членов законодательного собрания 46 штатов.

Промежуточные выборы должны решить судьбу республиканцев. Демократы надеются получить контроль над хотя бы одной палатой американского Конгресса, чтобы сдерживать политику президента Дональда Трампа.

Кроме того, существуют опасения относительно внешнего вмешательства в выборы. Вчера США приняли стратегию борьбы с киберпреступностью, согласно которой ужесточат наказание за хакерские атаки. По мнению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в киберпространстве наибольшую угрозу для США составляют Китай, Иран, Северная Корея и Россия.