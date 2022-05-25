«Заставить их выдохнуться». Глава Комитета ВР по нацбезопасности объяснил, почему основная задача ВСУ состоит в истощении ресурса россиян 25 мая, 21:17 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Война России против Украины превратилась в столкновение разведки и артиллерии, а ВСУ должны заставить россиян потерять наступательный потенциал. Нардеп, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Сергей Рахманин назвал в эфире Радио НВ это «основной задачей» в ближайшее время.

«На самом деле человек, знающий рецепт победы в этой войне, он, вероятно, выиграет Нобелевскую премию мира. Я думаю, да. На самом деле, если быть абсолютно прагматичным, это очень сложная война. И для военных экспертов она еще и очень интересна, если можно вообще говорить слово „интересно“ о такой жестокой вещи, как война. Но для военных экспертов, для специалистов она очень интересна, потому что на самом деле за последние несколько десятков лет война, где бы две страны системно использовали такое разное количество вооружения, разных видов вооруженных сил, не было никогда. Сравнение — разве что ирано-иракская война, где тоже применялась с обеих сторон авиация, артиллерия. Причем авиация разная, от штурмовой до стратегической, условно говоря. И артиллерия разных калибров, и большие массы вооруженных сил. Но все равно масштабы просто несопоставимы. И потому на самом деле и для украинских вооруженных сил, несмотря на восемь лет войны, продолжавшейся с 2014 года, и для постоянно воюющей РФ очень много открытий на этой войне», — отметил Рахманин.

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Он также считает, что не будет преувеличением сказать, что украинские командиры и военачальники страны-агрессора учатся воевать в столь масштабных боевых действиях. Поэтому война столь сложна и столь затруднительна.

«На сегодняшний день, если говорить о каких-то обобщающих вещах, <...> я бы, во-первых, выделил несколько важных моментов. Прежде всего это преимущество, пока главное Украины, <...> заключается в более высоком уровне боевого духа. Это совершенно очевидно, потому что оказалось неожиданным для врага то, что украинские вооруженные силы более мотивированы. И второе преимущество — это украинские военные начальники среднего и низового звена, они оказались более гибкими в принятии решений. Условно говоря, украинские вооруженные силы, несмотря на все процессы торможения, которые происходили в системе нашей обороны, в системе реформирования наших вооруженных сил, они все равно постепенно переучивались. И несмотря на определенные изъяны, остающиеся еще с советских, постсоветских первых лет, все равно многому научились. В том числе и умению принимать более гибкие решения и принимать большую инициативу на себя».

По мнению нардепа, в российских вооруженных силах командование идет жестко за вертикаль, самостоятельность и минимальные инициативы, что тоже сказывалось на характере боевых действий.

«Далее второй момент, тоже очень важный. Очень многое после последнего этапа Карабахской войны говорили о том, что это следующая война, если она будет между РФ и Украиной, это будет другая война, где большие массивы военнослужащих, артиллерия и танки, не будут играть такую важную роль, это будет война электронных систем, война беспилотников. А эта война доказала, что это не так. Баражирующие боеприпасы, дроны-камикадзе, ударные дроны играют важную роль. Но, как выяснилось, никто не отменял ни необходимости получать численное преимущество на направлениях главного удара, никто не отменял необходимости применять массовую артиллерию, от минометов до систем залпового огня, никто не отменял эффективное взаимодействие разведки и артиллерии. Эта война доказала, что в первую очередь это война разведки и артиллерии. Причем с обеих сторон. Именно поэтому, например, очень много внимания обеим сторонам уделяется как раз контрбатарейной борьбе. Когда артиллерия пробует нанести наибольший вред артиллерии противника. И потому очень многое зависит, насколько эффективно артиллерия сотрудничает с разведкой, насколько точно она работает по координатам».

По мнению главы Комитета ВР по нацбезопасности, ни один Байрактар не нанесет столько вреда, сколько нанесет батарея или артиллерийский дивизион, если он четко работает по координатам.

«И именно поэтому украинские военные так много внимания уделяют возможности получения сначала гаубиц М-777, потому что они работают более точно, и получению новых систем огня, прежде всего речь идет о системах М-142 и М-270. Американские артиллерийские системы, которые могут работать как системы залпового огня, условно говоря, как Смерч, Ураган или Град, и как оперативно-тактические ракетные комплексы. То есть они могут работать на расстоянии 270−300 километров. То есть поражать враждебные цели на огромных расстояниях. Это такие обобщенные вещи. Что касается нынешнего этапа, сейчас это позиционные бои, в которых и Украина, и Россия делают работу над собственными ошибками и овладевают новыми для себя тактиками».

Для россиян работа над ошибками, как отмечает Рахманин, состоит в том, чтобы избежать огромных прорывов, того, чем они кичились в начале войны, когда авангард очень далеко отрывался от средств снабжения, из-за этого наступление россиян останавливалось. Оккупанты сократили расстояние между наступающими частями и тылами. И более эффективно пытаются использовать свое преимущество в артиллерийских системах и авиации. Между тем украинская армия сейчас овладевает для себя прежде всего тактикой наступления, контрнаступления. Ведь если первый месяц-полтора мы преимущественно защищались, оборонялись, то сейчас стараемся учиться атаковать, учиться контрнаступать. Это не всегда удается, это не всегда эффективно.

«К примеру, можно привести применение Вооруженных сил к северу от Харькова в сторону государственной границы. Если в конце апреля контрнаступление было не очень удачным, то новое наступление, которое началось уже в мае, оно оказалось более эффективным, т. е. сделали работу над собственными ошибками. Удалось достаточно существенно оттеснить врага от Харькова, снять прямую угрозу нового наступления на этот город. И более того, даже достаточно существенно углубилось в направлении Старого Салтова с форсированием реки. А вот, например, на юге контрнаступление оказалось не очень удачным, потому что в известной степени не просчитали все нюансы, которые обычно нужно просчитывать, рассчитывать при планировании крупной наступательной операции», — добавляет он.

То есть, пояснил эксперт, это война с переменным успехом, война, где населенные пункты переходят из рук в руки, как, например, это происходит с селом Довгенькое, очень важным с точки зрения тактической, даже оперативной, в Харьковской области, которое отвоевывают периодически обе стороны друг у друга.

«Идет постепенное, очень медленное, <...>, продвижение врага по ряду направлений и в сторону славянско-краматорской агломерации, и в первую очередь в сторону лисичанско-северодонецкой. То есть бои очень кровопролитные, бои очень жестокие, бои с применением огромного количества разных средств. Эта война действительно учит наших командиров, учит личный состав. Она закаляет скелет, ядро новых вооруженных сил. Потому что, к большому сожалению, из-за потерь, объективная вещь, значительная часть, я не скажу большая, не буду оперировать конкретными цифрами или процентами, но понятно, что начинавший войну состав наших бригад он существенно обновился. За счет потерь неотвратимых и санитарных и сейчас новое ядро закаляется, проходит эти навыки. То есть сейчас очень сложный этап».

Как вывод, Рахманин говорит, что украинцам нужно крайне важно, в течение ближайших трех, пяти-шести недель, сбить наступательный порыв российских войск на Донбассе. Для того чтобы истощить их, для того чтобы они выдохлись, и ВСУ получили необходимую паузу, для того, чтобы восстановить свои силы, во-первых, во-вторых, восстановить потери за счет новых поставок вооружения. В первую очередь тяжелого, поступающего в рамках международной технической помощи.

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