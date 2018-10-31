31 октября 2018, среда

Набрал вес и пишет пьесу: российские тюремщики заявили об улучшении состояния Сенцова

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Олег Сенцов

Олег Сенцов

Заместитель председателя ФСИН России Валерий Максименко заявил, что незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов набрал вес и вернулся к творческой деятельности.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Сейчас состояние здоровья осужденного Сенцова удовлетворительное. Он четко выполняет рекомендации врачей, что положительно влияет на его реабилитацию", - сказал Максименко.

Максименко уверяет, что за три недели Сенцов набрал примерно десять килограмм и почти вернулся к своему прежнему весу.

"Он принимает обычную пищу с учетом ранее данных рекомендаций врачей-специалистов и продолжает находиться под наблюдением медицинских работников", - сказал заместитель председателя ФСИН.

По словам Максименко, Сенцов якобы "вернулся и к активной творческой жизни, пишет несколько книг и пьесу", а также "поддерживает активные творческие контакты с деятелями искусства, обсуждая с ними вопрос о возможности постановки собственной пьесы".

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В знак протеста против незаконного удерживания Россией украинских политзаключенных 18 апреля 2018 года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась до октября.

Причиной ее прекращения стало то, что из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах к нему планировали применить принудительное кормление.

За 145 дней голодовки украинский режиссер потерял 20 кг веса.

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