Наблюдатели: Число жертв в Восточной Гуте достигло 800

В результате интенсивных авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте погибли уже около 800 гражданских

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате мощных авиаударов и артобстрелов со стороны сирийских правительственных сил и их союзников по анклаву Восточная Гута вблизи Дамаска, начиная с 18 февраля, погибли уже около 800 мирных жителей.

В организации добавили, что среди погибших - по меньшей мере 177 детей, сообщает DW.

Только 6 марта во Восточной Гуте жертвами бомбардировок и обстрелов стали 19 гражданских.

Между тем сирийские правительственные войска и союзные им силы продвигаются глубже в анклав. По состоянию на утро 6 марта они контролировали около 40% территории Восточной Гуты.

4 марта президент Сирии Башар Асад заявил, что его войска должны продолжить наступление на анклав повстанцев в Восточной Гуте, несмотря международные призывы положить конец кровопролитию.