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На железнодорожной станции в столице Египта произошел пожар: 20 погибших, 40 раненых

Сегодня, 12:07
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EPA

Пожар вспыхнул после столкновения поезда с платформой

В среду, 27 февраля, на железнодорожном вокзале в столице Египта Каире произошел масштабный пожар.

Как сообщает BBC, в результате пожара погибли 20 человек, еще 40 получили ранения.

Национальное управление железных дорог заявило, что пожар вспыхнул после столкновения поезда с бетонной платформой на станции Рамзес в центре города.

После аварии топливный бак поезда взорвался, огонь перекинулся на платформу и близлежащие здания. 

На место инцидента прибыли десятки машин скорой помощи и пожарных машин.

Фото: EPA

Теги:   Пожар Каир Египет

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