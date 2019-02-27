На железнодорожной станции в столице Египта произошел пожар: 20 погибших, 40 раненых
Сегодня, 12:07
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В среду, 27 февраля, на железнодорожном вокзале в столице Египта Каире произошел масштабный пожар.
Как сообщает BBC, в результате пожара погибли 20 человек, еще 40 получили ранения.
Национальное управление железных дорог заявило, что пожар вспыхнул после столкновения поезда с бетонной платформой на станции Рамзес в центре города.
После аварии топливный бак поезда взорвался, огонь перекинулся на платформу и близлежащие здания.
На место инцидента прибыли десятки машин скорой помощи и пожарных машин.
Фото: EPA