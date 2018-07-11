"На завтраке с Трампом был замечательный сок". Столтенберг отказался комментировать эмоциональный разговор с лидером США

Трамп обрушился с критикой на Столтенберга и страны НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг принципиально отказался комментировать эмоциональные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Брюсселе.

Как сообщает Европейская правда, глава Североатлантического альянса не признал факт спора с лидером США.

"Завтрак с Трампом прошел очень хорошо, там был замечательный апельсиновый сок", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Столтенберг подчеркнул, что его задача – сохранить единство 29 стран-членов НАТО.

"Поэтому будет не очень разумным, если я начну комментировать те идеи, которые высказываются", - резюмировал генсек.

Напомним, в Брюсселе в присутствии СМИ состоялась жесткая дискуссия между Трампом и Столенбергом.

Столтенберг начал встречу с рассказа о том, что расходы всех партнеров на оборону растут, 8 из 29 стран-членов НАТО выполняют требование о 2% ВВП на оборону.

Но Трамп в ответе возразил, сделав акцент на том, что США защищают Европу от России в то время, как европейские страны - зарабатывают деньги на торговле с РФ, а также спонсируют российское государство.

Ранее президент Трамп уже неоднократно высказывал недовольство малыми расходами европейских стран, и прежде всего, Германии, на оборонные нужды. По данным источников СМИ, из-за отказа Германии повысить военные расходы на оборону в рамках НАТО Пентагон рассматривал возможность полного или частичного вывода оттуда своих войск.