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На заводе в России произошло обрушение крыши, есть погибшие и пострадавшие - видео

Сегодня, 10:46
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В результате обрушения погибли три человека

Фото: МЧС РФ

В понедельник, 17 декабря, на заводе ООО Техно групп в российском Дзержинске произошло обрушение крыши.

Об этом сообщили в управлении МЧС РФ по Московской области.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли три человека, еще четверо получили травмы.

Кроме того, под завалами могут оставаться другие пострадавшие. Спасательная операция продолжается.

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Как отмечается, бетонные перекрытия рухнули во время выполнения ремонтных работ. Площадь обрушения составила 170 кв. м.

Теги:   Завод Обрушение Россия

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