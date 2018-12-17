На заводе в России произошло обрушение крыши, есть погибшие и пострадавшие - видео Сегодня, 10:46 280 Цей матеріал також доступний українською В результате обрушения погибли три человека Фото: МЧС РФ

В понедельник, 17 декабря, на заводе ООО Техно групп в российском Дзержинске произошло обрушение крыши.

Об этом сообщили в управлении МЧС РФ по Московской области.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли три человека, еще четверо получили травмы.

Кроме того, под завалами могут оставаться другие пострадавшие. Спасательная операция продолжается.

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Как отмечается, бетонные перекрытия рухнули во время выполнения ремонтных работ. Площадь обрушения составила 170 кв. м.