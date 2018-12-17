На заводе в России произошло обрушение крыши, есть погибшие и пострадавшие - видео
Сегодня, 10:46
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В понедельник, 17 декабря, на заводе ООО Техно групп в российском Дзержинске произошло обрушение крыши.
Об этом сообщили в управлении МЧС РФ по Московской области.
Согласно последним данным, в результате происшествия погибли три человека, еще четверо получили травмы.
Кроме того, под завалами могут оставаться другие пострадавшие. Спасательная операция продолжается.
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Как отмечается, бетонные перекрытия рухнули во время выполнения ремонтных работ. Площадь обрушения составила 170 кв. м.