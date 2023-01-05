В Петербурге вспыхнул масштабный пожар на заводе Беларусь МТЗ. Есть погибшие — видео

5 января, 14:18
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Причины пожара пока не известны (Фото:Скриншот видео snob_project/Twitter)

Причины пожара пока не известны (Фото:Скриншот видео snob_project/Twitter)

В четверг, 5 января, в Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар на заводе Беларусь МТЗ.

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Соответствующее видео очевидцев было обнародовано в соцсетях.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1610975812421050369?s=46&t=crjF7gbLf5dAew-eiCHJfA

Согласно имеющимся данным, площадь пожара составляет около 400 квадратных метров.

Также сообщается, что в момент возгорания в помещениях находились рабочие. На данное время известно о двух погибших.

Видео дня

Причины происшествия пока не известны.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Санкт-Петербург

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