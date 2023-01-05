В Петербурге вспыхнул масштабный пожар на заводе Беларусь МТЗ. Есть погибшие — видео
Причины пожара пока не известны (Фото:Скриншот видео snob_project/Twitter)
В четверг, 5 января, в Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар на заводе Беларусь МТЗ.
Соответствующее видео очевидцев было обнародовано в соцсетях.
Согласно имеющимся данным, площадь пожара составляет около 400 квадратных метров.
Также сообщается, что в момент возгорания в помещениях находились рабочие. На данное время известно о двух погибших.
Причины происшествия пока не известны.