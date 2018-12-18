На заседании Совбеза ООН президенты Сербии и Косово обменялись обвинениями из-за косовской регулярной армии Сегодня, 13:15 133 Цей матеріал також доступний українською Косово хочет создать регулярную армию на базе сил безопасности

Президенты Косово и Сербии обменялись обвинениями на заседании Совбеза ООН из-за решения косовского парламента создать регулярную армию.

Как сообщает AP, президент Сербии Александр Вучич обвинил Косово в нарушении резолюции ООН 1999 года. Он спросил, дает ли документ Косову право на формирование собственных вооруженных сил.

"Где это написано? Я могу сказать вам заранее: нигде", - сказал сербский лидер.

Президент Косово Хашим Тачи ответил своему сербскому коллеге, что его страна является суверенным государством и имеет абсолютное право сформировать свою собственную армию.

"Если Косово и ошиблось, то только в том, что пять лет ждало создания армии. Мы опоздали с решением, потому что ждали доброй воли от тех, кто никогда ее не проявлял в отношении Косова", - подчеркнул он.

Тачи добавил, что решение парламента о формировании армии необратимо.

Напомним, парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии из 5000 военных.

Перед этим министр обороны Сербии Александр Вучич заявил, что единственными вооруженными силами в Косово могут быть лишь миротворцы под руководством НАТО, и косовская армия будет "угрозой Сербии и сербам".

Позже премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила, что формирование косовской армии может спровоцировать сербскую вооруженную интервенцию.

Евросоюз и НАТО не поддержали решение парламента Косово о создании регулярной армии.