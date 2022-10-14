На Западе разрабатывают «антипанические» планы на случай, если РФ применит ядерное оружие — The Guardian

14 октября, 21:42
Поделиться:
Российский ракетный комплекс Ярс, способный нести стратегическую ядерную боеголовку (Фото:Пресс-служба Кремля)

Российский ракетный комплекс Ярс, способный нести стратегическую ядерную боеголовку (Фото:Пресс-служба Кремля)

Западные чиновники начали тайно разрабатывать планы для предотвращения паники и хаоса в случае, если РФ все же решит применить ядерное оружие в Украине или возле нее, сообщает The Guardian.

Западный чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что Запад до сих пор считает ядерный кризис «крайне маловероятным», но западные государства решили пересмотреть планы по оказанию чрезвычайной помощи и поддержки населения, которое боится ядерной эскалации.

Видео дня

Собеседник журналистов отказался говорить, о каких именно мерах идет речь, но сказал, что правительства западных стран занимаются «предусмотрительным планированием на случай ряда возможных сценариев».

Читайте также:
С увеличением военных неудач России ее ядерный шантаж будет усиливаться — Минобороны Латвии

Он подчеркнул, что заявления российского диктатора Владимира Путина о возможном использовании ядерного оружия являются «крайне безответственными», и его применение «нарушит табу, которое существовало с 1945 года» и «приведет к серьезным последствиям для РФ».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Читайте также:

Владимир Змый во время службы на Северном ВМФ, начало 1950-х годов (Фото:Из семейного альбома) «Смертников набирают». Как СССР проводил ядерные испытания на Новой Земле — вспоминает 90-летний львовянин, служивший в районе событий

3 октября телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что США разрабатывают план на случай эскалации войны России против Украины, включая использования Москвой ядерного оружия.

3 октября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что очень серьезно относится к угрозам российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие.

В СНБО назвали распространение в западных СМИ новостей о подготовке России к нанесению по Украине ядерного удара очередной стадией информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Ядерное оружие Российская агрессия Ядерная угроза Запад Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X