На Западе разрабатывают «антипанические» планы на случай, если РФ применит ядерное оружие — The Guardian 14 октября, 21:42 Российский ракетный комплекс Ярс, способный нести стратегическую ядерную боеголовку (Фото:Пресс-служба Кремля)

Западные чиновники начали тайно разрабатывать планы для предотвращения паники и хаоса в случае, если РФ все же решит применить ядерное оружие в Украине или возле нее, сообщает The Guardian.

Западный чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что Запад до сих пор считает ядерный кризис «крайне маловероятным», но западные государства решили пересмотреть планы по оказанию чрезвычайной помощи и поддержки населения, которое боится ядерной эскалации.

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Собеседник журналистов отказался говорить, о каких именно мерах идет речь, но сказал, что правительства западных стран занимаются «предусмотрительным планированием на случай ряда возможных сценариев».

Он подчеркнул, что заявления российского диктатора Владимира Путина о возможном использовании ядерного оружия являются «крайне безответственными», и его применение «нарушит табу, которое существовало с 1945 года» и «приведет к серьезным последствиям для РФ».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».



3 октября телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что США разрабатывают план на случай эскалации войны России против Украины, включая использования Москвой ядерного оружия.



3 октября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что очень серьезно относится к угрозам российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие.



В СНБО назвали распространение в западных СМИ новостей о подготовке России к нанесению по Украине ядерного удара очередной стадией информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля.