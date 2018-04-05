На западе Грузии обрушилась угольная шахта, есть погибшие и раненые

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Жертвами обвала стали шестеро горняков (иллюстративное фото)

Жертвами обвала стали шестеро горняков (иллюстративное фото)

В западной Грузии на руднике Миндели в Ткибули обрушилась угольная шахта.

По данным Министерства внутренних дел Грузии, в результате инцидента погибли шестеро шахтеров, еще трое были ранены, сообщает Радио Свобода.

Авария произошла на руднике в 200 километрах к западу от столицы Тбилиси.

О причинах происшествия ничего не сообщается.

Шахта эксплуатируется грузинской компанией Сахнахшири. Начиная с 2011 года, при различных авариях здесь погибли десять горняков.

Напомним, в феврале в Южной Африке спасли шахтеров, которые три дня провели под землей в золотом руднике.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове