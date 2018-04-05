На западе Грузии обрушилась угольная шахта, есть погибшие и раненые

В западной Грузии на руднике Миндели в Ткибули обрушилась угольная шахта.
По данным Министерства внутренних дел Грузии, в результате инцидента погибли шестеро шахтеров, еще трое были ранены, сообщает Радио Свобода.
Авария произошла на руднике в 200 километрах к западу от столицы Тбилиси.
О причинах происшествия ничего не сообщается.
Шахта эксплуатируется грузинской компанией Сахнахшири. Начиная с 2011 года, при различных авариях здесь погибли десять горняков.
Напомним, в феврале в Южной Африке спасли шахтеров, которые три дня провели под землей в золотом руднике.
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