02 ноября 2018, пятница

На выставке в РФ посетительницы повредили картины Дали и Гойи, пытаясь сделать фото - видео

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У картины Гойя повреждена рама и стекло, а у работы Дали само полотно
Скриншот

У картины Гойя повреждена рама и стекло, а у работы Дали само полотно

В российском Екатеринбурге посетительницы художественной выставки повредили картины Сальвадора Дали и Франсиско Гойя.

Об этом рассказали в международном центре искусств Главный проспект, где были выставлены работы, передает ТАСС.

Инцидент произошел, когда девушки пытались сделать фото.

Как отмечается, повреждения получили работы из серии Капричос Гойя, которые в экспозиции были дополнены интерпретацией Дали.

"Группа девушек, их было четверо, не очень адекватно себя вели, в результате в выставочном пространстве повредили две работы, которые находились в связке, - это Франсиско Гойя и Сальвадор Дали. У работы Гойя сломана рама и стекло, а у Дали, помимо поломки, еще и повреждено само полотно", - заявили в центре.

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