На выборах в Венгрии подсчитано 70% голосов. Партия Орбана получает две трети мест в парламенте

Центральная избирательная комиссия Венгрии подсчитала 69,1% голосов на всеобщих выборах, которые прошли в стране в воскресенье, 8 апреля.
Явка на выборах составила 68,1%, передает РИА Новости.
Согласно подсчету голосов, партия премьер-министра страны Виктора Орбана ФИДЕС - Венгерский гражданский союз получит 134 места в парламенте.
Партия Йоббик получает 27 кресел, а Венгерская социалистическая партия получит 19 мест в парламенте.
Всего в Национальном собрании Венгрии заседают 199 депутатов.
Напомним, 8 апреля в Венгрии прошли всеобщие выборы.
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Во время избирательной кампании Орбан заявил, что выборы решат, "останется ли Венгрия страной для венгров или станет страной для иммигрантов".
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