На выборах в Словении лидирует оппозиционная антимигрантская партия

Словенская демократическая партия (SDS) бывшего премьера страны Янеза Янши лидирует по итогам досрочных парламентских выборов, которые прошли в воскресенье.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на первые данные государственной избирательной комиссии.

По итогам обработки чуть более 12% бюллетеней, SDS набирает 26,8% голосов. На втором месте идет движение мэра города Камник Марьяна Шареца (LMS), которое раньше никогда не баллотировалось в парламент, у нее 11,6% голосов.

Третье место занимают социал-демократы, которые являются членом правящей коалиции. Партия современного центра (SMC) Миро Церара, который до марта занимал пост премьера, но подал в отставку, идет на четвертом месте.

SDS считалась фаворитом парламентских выборов согласно результатам опросов общественного мнения. Они показывали, что партия наберет не менее 24% голосов. Однако этого недостаточно для формирования правительства и партия предстоит искать партнеров для коалиции.

Как замечает Reuters, жесткая позиция SDS в отношении мигрантов означает, что у нее нет потенциальных партнеров по коалиции. Лидер партии уже признал, что любые переговоры с потенциальными партерами будут трудными.

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Поводом для проведения досрочных парламентских выборов в Словении стала отставка премьера страны Миро Церара, которая произошла в середине марта. Тогда Церар заявил об отставке спустя несколько часов, после того как Верховный суд страны отменил результаты референдума, который прошел в сентябре 2017 года. Итогами референдума был утвержден проект по финансированию железной дороги Копер - Дивача. По словам словенского премьера, решение суда стало "последней каплей", которое переполнило чашу терпения правительства.

Янез Янша был премьером Словении дважды – с 2004 года по 2008 годы и с 2012 года по 2013 годы. В 2013 году он был смещен с поста премьер и приговорен в лишению свободы по обвинению в коррупции.