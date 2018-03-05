На выборах в Италии лидирует блок правых партий - экзит-пол

На выборах в Италии лидирует коалиция Берлускони

Согласно экзитполам, первое место на выборах в нижнюю палату парламента занимает блок в составе правых популистов Лиги Севера, партии Вперед, Италия (Forza Italia) во главе с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони и национал-консервативной партии Братья Италии, передает DW.

Как отмечается, коалиция Берлускони набирает 33 - 36 % голосов.

На втором месте использующее левые лозунги протестное Движение пяти звезд (M5S) во главе с Луиджи ди Майо (29,5 - 32,5 %). На третьем месте с результатом в 24,5-27,5 % голосов - социал-демократы.

Всего на этих выборах предстояло определить 630 депутатов и 315 сенаторов.

Как отмечает издание, для дальнейшего формирования правительства партии или коалиции необходимо набрать не менее 40% для того, чтобы обладать парламентским большинством.

Напомним, в Италии в воскресенье, 4 марта, прошли парламентские выборы. Голосование прошло за кандидатов как в нижнюю палату парламента (Палату депутатов), так и в верхнюю палату (Сенат).