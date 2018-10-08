На выборах президента в Бразилии побеждает кандидат от социал-демократов Болсонару

После подсчета 79% голосов на выборах президента в Бразилии, лидером является бывший военный от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару, который набрал 49%.
Кандидат от левой Партии трудящихся, бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад получил 26% голосов.
79% das urnas apuradas— Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) 7 октября 2018 г.
Jair Bolsonaro
PSL
48,03%
40.511.138 votos
Fernando Haddad
PT
26,74%
22.554.282 votos
Ciro Gomes
PDT
12,37%
10.435.146 votos
Geraldo Alckmin
PSDB
5,05%
Вероятнее всего, именно эти два политика встретяться во втором туре выборов, передает The Guardian.
Также более 134 человек задержали по подозрению в нарушении избирательного законодательства, передает Globo.
Напомним, в Бразилии 7 октября прошли всеобщие выборы президента, вице-президента, депутатов парламента, губернаторов всех 26 штатов, а также депутатов региональных законодательных органов.
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