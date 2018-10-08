08 октября 2018, понедельник

На выборах президента в Бразилии побеждает кандидат от социал-демократов Болсонару

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7 октября в Бразилии прошли всеобщие выборы

7 октября в Бразилии прошли всеобщие выборы

После подсчета 79% голосов на выборах президента в Бразилии, лидером является бывший военный от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару, который набрал 49%.

Кандидат от левой Партии трудящихся, бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад получил 26% голосов.

Вероятнее всего, именно эти два политика встретяться во втором туре выборов, передает The Guardian.

Также более 134 человек задержали по подозрению в нарушении избирательного законодательства, передает Globo.

Напомним, в Бразилии 7 октября прошли всеобщие выборы президента, вице-президента, депутатов парламента, губернаторов всех 26 штатов, а также депутатов региональных законодательных органов.

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