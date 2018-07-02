На выборах президента Мексики побеждает кандидат от левых националистов

В Мексике на президентских выборах побеждает кандидат от левых националистических сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Согласно результатам опросов, 64-летний Лопес Обрадор, представляющий Движение национального возрождения (МОРЕНА), набирает 49% голосов, сообщает DW.

Другие участники выборов, Рикардо Анайя Кортес и Хосе Антонио Мид, представляющие Партию национального действия и Институционно-революционную партию, набирают 27% и 22% соответственно.

Все прочие кандидаты уже признали свое поражение, пожелав удачи Лопесу Обрадору.

Официальные данные о явке будут объявлены в понедельник, а результаты голосования - в течение трех дней.

Наблюдатели заявляют, что выборы прошли без серьезных происшествий. При этом предвыборная кампания прошла под знаком постоянного насилия: за минувшие 10 месяцев в стране были убиты 120 политиков.