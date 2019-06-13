На выборах лидера Консервативной партии Британии определился фаворит, трое кандидатов выбыли из борьбы Сегодня, 15:44 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Simon Dawson Борис Джонсон набрал больше всех голосов в первом туре выборов за лидерство в Консервативной партии REUTERS/Simon Dawson

В первом туре выборов лидера Консервативной партии Британии больше всех голосов набрал Борис Джонсон.

Как сообщает ВВС, за Джонсона отдали свои голоса 114 депутатов Палаты общин от Консервативной партии из 313.



Его главные конкуренты — нынешний глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды Майкл Гоув — получили 43 и 37 голосов соответственно.

Трое из десяти кандидатов — Андреа Ледсом, Эстер Маквей и Марк Харпер — выбыли из борьбы, не преодолев проходной барьер в 17 голосов.

Также в следующий тур вышли бывший министр Brexit Доминик Рааб (27 голосов), министр внутренних дел Саджид Джавид (23), министр международного развития Рори Стюарт (19) и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (20).

Выборы с постепенным выбыванием кандидатов продолжатся на следующей неделе.

Не позже 20 июня кандидатов должно остаться только двое, и выбирать из этих двух финалистов будут уже все примерно 160 тысяч членов Консервативной партии.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.

