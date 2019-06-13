Александр Гольц
До полного срыва. Путин закручивает гайки
Андрей Цаплиенко
Путин объявил войну Америке
Стивен Пайфер
Тет-а-тет с Путиным. Нужно ли это Зеленскому?
Андрей Смирнов
Парубий подписал «капут» Зеленскому
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

На выборах лидера Консервативной партии Британии определился фаворит, трое кандидатов выбыли из борьбы

Сегодня, 15:44
Цей матеріал також доступний українською
На выборах лидера Консервативной партии Британии определился фаворит, трое кандидатов выбыли из борьбы - фото

REUTERS/Simon Dawson

Борис Джонсон набрал больше всех голосов в первом туре выборов за лидерство в Консервативной партии

В первом туре выборов лидера Консервативной партии Британии больше всех голосов набрал Борис Джонсон.

Как сообщает ВВС, за Джонсона отдали свои голоса 114 депутатов Палаты общин от Консервативной партии из 313.

Его главные конкуренты — нынешний глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды Майкл Гоув — получили 43 и 37 голосов соответственно.

Трое из десяти кандидатов — Андреа Ледсом, Эстер Маквей и Марк Харпер — выбыли из борьбы, не преодолев проходной барьер в 17 голосов.

Также в следующий тур вышли бывший министр Brexit Доминик Рааб (27 голосов), министр внутренних дел Саджид Джавид (23), министр международного развития Рори Стюарт (19) и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (20).

Выборы с постепенным выбыванием кандидатов продолжатся на следующей неделе.

Не позже 20 июня кандидатов должно остаться только двое, и выбирать из этих двух финалистов будут уже все примерно 160 тысяч членов Консервативной партии.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.

Теги:   Консервативная партия Великобритания Борис Джонсон

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Экономика

Вчера, 17:56

img
Ввести налог на выведенный капитал с начала 2020 года уже почти невозможно — замглавы АП
Экономика

Сегодня, 09:58

img
Добывать газ в Черном море хотят Коломойский, экс-депутат Госдумы РФ и убыточная американская компания
Политика

Сегодня, 13:32

img
КС Украины не примет решение по роспуску Рады до 20 июня — СМИ

Выбор редакции

Travel

Сегодня, 09:00

img
Горная болезнь. Восхождения на Эверест превратились в многомиллионную индустрию
Геополитика

Вчера, 20:45

img
Американский взгляд. Что думают о Зеленском в США и каковы шансы Трампа снова стать президентом
Made in Ukraine

Сегодня, 12:33

img
Арендуй врача. В Украине появилось приложение для вызова доктора

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться