На встрече Трампа с Ким Чен Ыном операторы не поделили место возле лимузина президента США - видео

Во вторник, 12 июня, на историческом саммите США и КНДР в Сингапуре двое операторов повздорили из-за места возле автомобиля главы Белого дома Дональда Трампа.
При этом инцидент произошел как раз тогда, когда американский президент показывал свой лимузин "Зверь" лидеру северокорейского режима Ким Чен Ыну.
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Как видно на опубликованном видео, когда охрана отодвинула одного из операторов от машины Трампа, на его место стал другой. Однако тот решил не сдаваться, и вновь пролез к автомобилю.
При этом он с раздражением оттолкнул от себя коллегу, занявшего более удобное место.
US President @realDonaldTrump shows North Korean leader #KimJongUn the inside of his nine-tonne bulletproof and bombproof Cadillac, nicknamed "The Beast" #TrumpKimSummit pic.twitter.com/vz7k29njvu— The Straits Times (@STcom) 12 июня 2018 г.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.
По ее итогам стороны подписали совместное соглашение, основная часть которого состоит из четырех пунктов, в том числе, о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.
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