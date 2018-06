На встрече Трампа с Ким Чен Ыном операторы не поделили место возле лимузина президента США - видео

Во вторник, 12 июня, на историческом саммите США и КНДР в Сингапуре двое операторов повздорили из-за места возле автомобиля главы Белого дома Дональда Трампа.

При этом инцидент произошел как раз тогда, когда американский президент показывал свой лимузин "Зверь" лидеру северокорейского режима Ким Чен Ыну.

Как видно на опубликованном видео, когда охрана отодвинула одного из операторов от машины Трампа, на его место стал другой. Однако тот решил не сдаваться, и вновь пролез к автомобилю.

При этом он с раздражением оттолкнул от себя коллегу, занявшего более удобное место.

US President @realDonaldTrump shows North Korean leader #KimJongUn the inside of his nine-tonne bulletproof and bombproof Cadillac, nicknamed "The Beast" #TrumpKimSummit pic.twitter.com/vz7k29njvu