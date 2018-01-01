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На всех девяти вокзалах Москвы искали бомбы. И не нашли

Сегодня, 22:46
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На вокзалах Москвы бомбы так и не нашли

В Москве кинологи проверяли девять вокзалов из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва, но бомбы так и не нашли, сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Специалисты проверяли Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий, Курский вокзалы.

Эвакуация на время проверки на вокзалах не проводилась.

Однако, информация об угрозе взрыва так и не подтвердилась.

"Взрывных устройств и подозрительных предметов в зданиях и на территориях вокзалов не обнаружено. Угрозы не подтвердились", - сказал инсайдер.

СМИ: В ФСБ считают, что из-за Украины в России произошел всплеск "телефонного терроризма"

Теги:   Бомбы Москва Россия

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