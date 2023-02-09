На китайском воздушном шаре были установлены антенны и другое разведывательное оборудование — WSJ 9 февраля, 17:11 Военные достают из воды остатки воздушного шара (Фото:U.S. Fleet Forces/U.S. Navy photo/Handout via REUTERS)

Представитель Госдепартамента США сообщил, что на сбитом китайском воздушном шаре было установлено оборудование для шпионажа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

На воздушном шаре были установлены мощные солнечные панели, способные питать систему датчиков для сбора разведывательных данных. Администрация президента Джо Байдена уже готовится к мерам по противодействию китайской программе сбора данных.

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В Госдепе сообщили, что производитель воздушного шара напрямую связан с китайской армией. Новые данные по воздушному шару будут в скором времени представлены на слушаниях в Сенате.

3 февраля Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США. Reuters писало, что американские истребители были готовы лететь сбивать шар, однако военное руководство посоветовало Джо Байдену не отдавать приказ об уничтожении. Он прислушивался к совету, поэтому шар продолжал летать над США, пока его сопровождал один из самолетов.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств», назвали аппарат гражданским и его якобы использовали для метеорологических исследований.

4 февраля по приказу Байдена шар сбили над Атлантическим океаном. Китай выразил протест. На фоне сообщений об аэростате госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в КНР.