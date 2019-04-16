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На восстановление собора Нотр-Дам пообещали выделить 600 млн евро

Вчера, 16:53
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На восстановление собора Нотр-Дам пообещали выделить 600 млн евро - фото

REUTERS/Benoit Tessier

Пожар уничтожил шпиль и крышу знаменитого собора

Французские корпорации и бизнесмены уже обязались выделить на восстановление собора Нотр-Дам в Париже больше 600 млн евро.

"Французские корпорации и самые богатые семьи публично пообещали выделить на восстановление разрушенного пожаром собора Нотр-Дам в Париже больше 600 млн евро (($680 млн)", - говорится в сообщении AFP.

В частности, крупнейшая энергокомпания Франции Total пообещала выделить 100 млн евро, передает Reuters.

Ранее один из богатейших людей мира, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно объявил, что выделяет 200 млн евро на восстановление собора Нотр-Дам.

Исполнительный директор компании Kering и один из богатейших людей Франции Франсуа Анри Пино пообещал перечислить на эти цели не менее 100 млн евро.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля пожар в соборе удалось потушить.

Теги:   Собор Парижской Богоматери Париж собор Нотр-Дам

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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