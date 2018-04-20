На вокзале в Австрии локомотив столкнулся с поездом, десятки пострадавших

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Часть пассажиров отделалась незначительными травмами, однако некоторых пришлось госпитализировать
Скриншот

Часть пассажиров отделалась незначительными травмами, однако некоторых пришлось госпитализировать

В пятницу, 20 апреля, на железнодорожном вокзале в австрийском Зальцбурге столкнулись локомотив и пассажирский поезд.

Как сообщает Salzburger Nachrichten, в результате аварии пострадали 54 человека.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел, когда маневренный локомотив присоединял вагоны к ночному поезду, следовавшему из Цюриха в Вену.

Также отмечается, что у большинства пассажиров незначительные травмы, однако часть пострадавших все же госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в районе итальянского города Пиольтелло сошел с рельсов поезд.

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