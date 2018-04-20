На вокзале в Австрии локомотив столкнулся с поездом, десятки пострадавших

В пятницу, 20 апреля, на железнодорожном вокзале в австрийском Зальцбурге столкнулись локомотив и пассажирский поезд.
Как сообщает Salzburger Nachrichten, в результате аварии пострадали 54 человека.
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел, когда маневренный локомотив присоединял вагоны к ночному поезду, следовавшему из Цюриха в Вену.
Также отмечается, что у большинства пассажиров незначительные травмы, однако часть пострадавших все же госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в районе итальянского города Пиольтелло сошел с рельсов поезд.
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