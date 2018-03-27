На военные объекты в США прислали шесть посылок со взрывчаткой

Шесть подозрительных пакетов, содержащих взрывчатые вещества, были доставлены на военные и разведывательные объекты в США, сообщает NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Как отмечается, что все посылки были нейтрализованы.
В настоящее время сотрудники ФБР и военные расследуют эти инциденты.
Согласно сообщениям, посылки были доставлены по почте. Телеканал отмечает, что полиция пытается установить отправителя.
Как передает CNN, первая бандероль поступила в Fort Belvoir (штат Виргиния). С помощью специального сканирующего аппарата в ней было зафиксировано наличие опасных веществ. Позднее саперы обнаружили в посылке порох, взрыватель и датчик GPS.
Вторая посылка пришла в Fort McNair в Национальный университет обороны в Вашингтоне. Информация о ее содержимом не уточнялась, но посылка также была обезврежена.
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