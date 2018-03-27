На военные объекты в США прислали шесть посылок со взрывчаткой

Все посылки были нейтрализованы

Шесть подозрительных пакетов, содержащих взрывчатые вещества, были доставлены на военные и разведывательные объекты в США, сообщает NBC со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Как отмечается, что все посылки были нейтрализованы.

В настоящее время сотрудники ФБР и военные расследуют эти инциденты.

Согласно сообщениям, посылки были доставлены по почте. Телеканал отмечает, что полиция пытается установить отправителя.

Как передает CNN, первая бандероль поступила в Fort Belvoir (штат Виргиния). С помощью специального сканирующего аппарата в ней было зафиксировано наличие опасных веществ. Позднее саперы обнаружили в посылке порох, взрыватель и датчик GPS.

Вторая посылка пришла в Fort McNair в Национальный университет обороны в Вашингтоне. Информация о ее содержимом не уточнялась, но посылка также была обезврежена.