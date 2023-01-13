На базе ВС РФ в Белгородской области произошел взрыв. Один танк Т-72 уничтожен, еще два повреждены
Причиной взрыва танка назвали «нарушение пожарной безопасности» (Фото:t.me/bazabazon)
В четверг, 12 января, на ремонтно-технической базе ВС РФ в Белгородской области произошел взрыв.
Об этом сообщили в прокремлевских Telegram-каналах.
Как утверждается, у одного из находившихся на ремонте Т-72 «сдетонировал боекомплект».
Согласно имеющимся данным, в результате взрыва один танк был полностью уничтожен, еще два получили повреждения.
Кроме того, на территории базы начался пожар. Информаии о погибших или пострадавших не поступало.
Причиной происшествия назвали «нарушение пожарной безопасности во время ремонта».