На базе ВС РФ в Белгородской области произошел взрыв. Один танк Т-72 уничтожен, еще два повреждены 13 января, 11:05 Причиной взрыва танка назвали «нарушение пожарной безопасности» (Фото:t.me/bazabazon)

В четверг, 12 января, на ремонтно-технической базе ВС РФ в Белгородской области произошел взрыв.

Об этом сообщили в прокремлевских Telegram-каналах.

Как утверждается, у одного из находившихся на ремонте Т-72 «сдетонировал боекомплект».

Согласно имеющимся данным, в результате взрыва один танк был полностью уничтожен, еще два получили повреждения.

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Кроме того, на территории базы начался пожар. Информаии о погибших или пострадавших не поступало.

Причиной происшествия назвали «нарушение пожарной безопасности во время ремонта».