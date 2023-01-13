На базе ВС РФ в Белгородской области произошел взрыв. Один танк Т-72 уничтожен, еще два повреждены

13 января, 11:05
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Причиной взрыва танка назвали «нарушение пожарной безопасности» (Фото:t.me/bazabazon)

Причиной взрыва танка назвали «нарушение пожарной безопасности» (Фото:t.me/bazabazon)

В четверг, 12 января, на ремонтно-технической базе ВС РФ в Белгородской области произошел взрыв.

Об этом сообщили в прокремлевских Telegram-каналах.

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Как утверждается, у одного из находившихся на ремонте Т-72 «сдетонировал боекомплект».

Согласно имеющимся данным, в результате взрыва один танк был полностью уничтожен, еще два получили повреждения.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/n8E0CbOkqhw

Кроме того, на территории базы начался пожар. Информаии о погибших или пострадавших не поступало.

Причиной происшествия назвали «нарушение пожарной безопасности во время ремонта».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Белгородская область Российские танки Взрыв Война России против Украины

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